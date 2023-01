Fahrerflucht Alkoholisierte Männer flüchten nach Unfall in Kleve

Zwei Männer flüchteten am Wochenende nach einem Verkehrsunfall in Kleve. Was genau vorfiel und wie es für den Fahrer nun weitergeht.

09.01.2023, 11:09 Uhr

Zeugen beobachteten am Samstag einen Verkehrsunfall am Kreisverkehr Königsallee / Schweizer Straße. Der Fahrzeugführer eines Mercedes verlor offensichtlich die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern, beschädigte ein weiteres Fahrzeug sowie eine Mauer und kam im Anschluss zum Stillstand. Die Insassen, zwei Männer, stiegen anschließend aus dem Mercedes aus und flüchteten. Nachdem die Polizei nach beiden Männern fahndete, konnte sie diese aufspüren. Hierbei stellte sie fest: Sowohl Beifahrer, als auch der Fahrzeugführer waren stark alkoholisiert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Auto sichergestellt. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

(pvk)