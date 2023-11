Termin vor Weihnachten So wird der verkaufsoffene Sonntag mit Stadtfest in Kleve

Der Nikolaus, der am 1. Dezember bereits mit dem Boot in Kleve angereist ist, freut sich zwischen 14 und 17 Uhr auf Kinder, die ihm ein Gedicht oder Lied vortragen – oder einfach nur ein Foto mit ihm machen möchten. Für die musikalische Untermalung sorgen die „Charles Dickens Band“, das Trio der „Nikolaus Dixie-Band“ sowie die Singer-Songwriter, die vom Kollektiv und Musiklabel „ElectricVisions Cleve“ am Elsabrunnen aufspielen.