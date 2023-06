Termine stehen fest Noch zwei verkaufsoffene Sonntage in Kleve dieses Jahr

Der SPD-Vorsitztende Christian Nitsch plädierte im Ausschuss dafür, mehr als die geplanten zwei verkaufsoffenen Sonntage pro Jahr durchzuführen. Auch regte er an, die Geschäfte an der Hoffmannallee einzubeziehen. Gebing entgegnete, dass die WTM sich bewusst auf die zwei Sonntage und das Stadtzentrum beschränkt habe. „Die gesetzlichen Vorgaben sind so, dass der Antragsteller genau begründen muss, an welche Aktionen die verkaufsoffenen Sonntage angebunden sind. Das Aufhalten der Geschäfte als Selbstzweck genügt nicht, es muss ein Anlass vorliegen.“ Zudem müsse die Veranstaltung in einem räumlich begrenzten Teil der Stadt stattfinden. „Deswegen können wir beispielsweise auch nicht die Emmericher Straße mit einbinden“, sagte Gebing. Nur so könnten die verkaufsoffenen Sonntage rechtssicher organisiert werden.