Günstig mit der Bahn fahren : Verkauf des 9-Euro-Tickets startet bei Niag und Look

Der Regionalverkehr kann mit dem Ticket genutzt werden. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Kreis Kleve Vom 1. Juni bis zum 31. August können Fahrgäste den ÖPNV in ganz Deutschland vergünstigt nutzen. Für nur 9 Euro pro Monat kommt man dann an sein Ziel. Der Ticketverkauf startet bei Niag und Look am Montag, 23. Mai.

Die Tickets gelten monatsscharf jeweils für Juni, Juli und August und das bundesweit im gesamten öffentlichen Personennahverkehr mit Linienbussen, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress-Zügen. Das 9-Euro-Ticket ist ein Fahrschein der 2. Klasse. Wer beispielsweise ein solches Ticket in Moers kauft, kann dieses auch in ÖPNV-Fahrzeugen in Berlin und an allen anderen Orten in Deutschland nutzen.

Das Ticket ist personenbezogen, jede Person benötigt also ein Ticket. Ausgenommen sind Kinder bis sechs Jahre, sie brauchen keinen Fahrschein. Kinder über sechs Jahren benötigen ein eigenes 9-Euro-Ticket. Fahrgäste mit einem Abonnement zahlen ebenfalls nur neun Euro, der Abopreis wird für die drei Monate gesenkt.

Die Abovorteile, zum Beispiel Mitnahme einer weiteren Person zu bestimmten Zeiten, können die Fahrgäste im VRR weiterhin nutzen. Die Mitnahme von Fahrrädern oder Hunden in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird vom 9-Euro-Ticket nicht abgedeckt. Fahrgäste finden sämtliche Fragen und Antworten zum 9-Euro-Ticket unter www.Niag-online.de/bus-bahn/9-euro-ticket.