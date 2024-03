Männer fliehen in den Wald Wilde Verfolgungsjagd in Kleve – Polizei rammt Fluchtfahrzeug

Kleve · In Kleve ist es am Dienstag zu einer Verfolgungsjagd gekommen. Die Polizei rammte ein Auto, zwei Männer flüchteten zu Fuß in den Wald. Am Ende wurden sie gefasst – und doch wieder auf freien Fuß gesetzt.

21.03.2024 , 12:45 Uhr

Kleve ist am Dienstag zum Schauplatz einer wilden Verfolgungsjagd geworden. Wie die Polizei berichtet, entzog sich gegen 14.02 Uhr ein Auto einer Kontrolle am Mittelweg. Der schwarze VW Passat war den Beamten wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Der Fahrer des Wagens hatte die Anhaltesignale der Polizei missachtet – und war stattdessen geflohen, während die Polizeibeamten in einem Streifenwagen die Verfolgung aufnahmen. Eine Augenzeugin schilderte unserer Redaktion von dramatischen Momenten auf dem Treppkesweg. Der Wagen sei mit hoher Geschwindigkeit vorbeigerast, habe Verkehrsteilnehmer bedrängt. „Ich hatte das Gefühl, gleich wird jemand über den Haufen gefahren.“ Das Auto fuhr dann über den Treppkesweg, bog in die Straße Esperance und anschließend in einen Forstweg ab. „Dort brachte der Fahrer seinen Wagen abrupt zum Stehen“, heißt es von der Polizei. Der Fahrer des Streifenwagens habe eine Kollision nicht mehr verhindern können und rammte den schwarzen VW Passat. Dabei wurden beide Autos erheblich beschädigt, verletzt wurde aber niemand. Die beiden Männer, es handelt sich den Angaben zufolge um polnische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik, verließen das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle in den Wald. Dort endete die Flucht aber zügig: Beide konnten durch hinzugeeilte Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Weil der 31-jährige Fahrer offensichtlich alkoholisiert war, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der 36-jährige Beifahrer wurde mit zur Wache genommen. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Wagen seit dem vergangenen Jahr abgemeldet war. Außerdem war das Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht. Ein Haftgrund ist all dies offenbar nicht: „Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen“, wie es von der Polizei heißt.

