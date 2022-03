Bedburg-Hau : Bedburg-Hau: Wie sehr trifft Corona die Vereine?

Die Volleyballer aus Bedburg-Hau sind einer der zahlreiochen Vereine, die lange Zeit nicht trainieren konnten. Doch existenzielle Nöte sind anscheinend nicht eingetreten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Keiner der in Bedburg-Hau tätigen Vereinen ist durch die Coronaauswirkungen in wirtschaftliche not geraten. Eine besondere Förderung durch die Gemeinde sei deshalb nicht nötig, heißt es.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Politik in Bedburg-Hau diskutiert vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie über eine zusätzliche finanzielle Förderung für Vereine. Ein entsprechender Vorstoß der FDP über eine Summe von 30.000 Euro steht im Raum. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung eine Abfrage bei allen in der Gemeinde Bedburg-Hau ansässigen Vereinen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie durchgeführt. Insgesamt wurden 98 Vereine in den Bereichen Sport, Heimatpflege, Brauchtum, Musik, Kultur, Kunst und Soziales angeschrieben. Es habe 25 Rückmeldungen gegeben, wie es von der Verwaltung heißt.

Aus ihnen ließen sich einige Erkenntnisse ableiten, die zum Teil nicht ganz überraschend sind. Die Vereine berichteten demnach über den Stillstand des Vereinslebens in den vergangenen zwei Jahren. Aufgrund der rechtlichen Auflagen und auch aus Rücksicht auf die Gesundheit aller Beteiligten musste der Vereinsbetrieb teilweise komplett eingestellt werden. Der Verzicht von öffentlich wirksamen Veranstaltungen hat dazu beigetragen, dass das Auffangen von Mitgliederverlusten nicht möglich war.

Erfreulicherweise sei die Mitgliederzahl in fast allen Vereinen, die sich zurückgemeldet haben, konstant geblieben. Nur vier Vereine berichteten demnach von einem Mitgliederschwund. „Von keinem Verein wurde eine wirtschaftliche Gefährdung an die Gemeinde gemeldet“, heißt es von der Verwaltung. Aufgrund fehlender Einnahmen wurden Investitionen oder Aktionen von einigen Vereinen allerdings vorerst verschoben. Nach den Vereinsförderrichtlinien der Gemeine Bedburg-Hau besteht für alle ansässigen Vereine generell die Möglichkeit, Zuschüsse für einmalige Investitionsmaßnahmen zu erhalten.