Vereine im Kleverland : Sparkassenstiftung fördert Projekte

Kleve In 25 Jahren kamen 1,45 Millionen Euro zusammen. Auch im Corona-Jahr 2020 wurden Vereine gefördert. Dafür werden insgesamt 12.550 Euro ausgeschüttet.

(RP) Auch die Sparkassenstiftung Kleve hat mit der Corona-Situation zu kämpfen: die Kuratoriumssitzung fand unter erschwerten Bedingungen statt, die Spenden konnten nicht persönlich an die Vereine übergeben werden und natürlich hat auch der Kapitalertrag bei der Sparkassenstiftung unter dem Zinsniveau gelitten. Und all das im Jubiläumsjahr.

Michael Wolters, Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung Kleve, zieht Bilanz: „In den 25 Jahren ihres Bestehens hat die Sparkassenstiftung unglaublich positiv gewirkt – mit mehr als 1,45 Millionen Euro Spenden an fast 1100 gemeinnützige Organisationen hat sie vieles in Bedburg-Hau, Kalkar, Kleve, Kranenburg und Uedem in den Bereichen Kunst, Kultur und Bildung, Soziales und Sport ermöglicht.“ Sie habe damit gemeinnütziges Engagement ermutigt und unterstützt.

Beide erinnern sich an so manche Diskussion im Kuratorium über Fördermaßnahmen, über teils mehr als 100 Spendenanträge in einem Jahr, sie denken gern an sprudelnde Zinserträge, eher schmunzelnd an kuriose Begründungen für die Förderwürdigkeit und schließlich an originelle Ideen für Projekte, Veranstaltungen oder Anschaffungen.