Projekt endlich fertig Klever Verein baut Mädchenhaus mit Motsi Mabuse in Afrika

Zurzeit leben 15 Mädchen und Jungen in den Projekthäusern. Zwölf weitere sind in anderen Kommunen untergebracht und werden dort begleitet. Das Hilfsangebot von pro dogbo ist grundsätzlich divers und orientiert sich an den jeweiligen Situationen. Die Mädchen und jungen Frauen seien beispielsweise oft von physischer und sexualisierter Gewalt betroffen, so der Verein.