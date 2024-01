Auszeichnung aus Kalkar Verein „Goch hilft“ erhielt den Ochsenorden

Gochern muss man den Verein, der nun in der Nachbarstadt gewürdigt wurde, kaum vorstellen. Fast jeder weiß es: „Goch hilft“ unterstützt Bedürftige mit Möbeln, Hausrat und Kleidung, lädt niedrigschwellig in sein Café am Steintor ein, wo es neben Getränken und Gesellschaft auch Rat und Unterstützung gibt. Zudem hat „Goch hilft“ nie aufgehört, Hilfstransporte in Katastrophengebiete zu organisieren – in die Ukraine ebenso wie zu den Flutopfern an der Ahr.