Hohe Auszeichnung Heimatverein Arenacum wird mit Rheinlandtaler geehrt

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) zeichnet den Rinderner Heimatverein Arenacum für sein ehrenamtliches Engagement mit dem Rheinlandtaler in der Kategorie Kultur aus. Der Verein für Kultur und Geschichte in Rindern ist maßgeblich an der Entwicklung und dem Aufbau des gleichnamigen Museums Forum Arenacum in Rindern seit Anfang des Jahrtausends beteiligt.