Vereidigung durch Stefan Welberts Christoph Gerwers ist der neue Landrat im Kreis Kleve

Es ist offiziell: Christoph Gerwers (CDU) ist neuer Landrat im Kreis Kleve. Der 59-Jährige nahm am Donnerstag die Wahl an, am Nachmittag wurde er bei der Kreistagssitzung vereidigt – von seinem Gegenkandidaten in der Stichwahl, dem stellvertretenden Landrat Stefan Welberts (SPD).