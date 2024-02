ÖPNV-Arbeitskampf Welche Auswirkungen hat der Verdi-Streik im Kreis Kleve?

Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder für Donnerstag, 15. Februar, zu einem erneuten Warnstreik im Nahverkehr aufgerufen. Das soll vor allem die Busse betreffen. Nach Angaben der Niag sollen sich die Einschränkungen im Kreis Kleve in Grenzen halten. Es könnte durch den Warnstreik besonders im Kreis Wesel und hier vor allem im Raum Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn zum Ausfall einzelner Fahrten kommen. Die Fahrten der Tochtergesellschaft Look, die nicht bestreikt wird, werden am Donnerstag ebenso nicht betroffen sein wie die Touren der von Niag und Look beauftragten Unternehmen. Das sind viele Linien vor allem im Kreis Kleve.