Infektionszahlen steigen wieder Kann man alte Corona-Tests noch nutzen – und wer ist meldepflichtig?

In Arztpraxen ist der an aktuelle Varianten angepasste Corona-Impfstoff erhältlich. Die Ständige Impfkommission rät allen über 60 Jahren und Menschen mit einem erhöhten Infektionsrisiko oder Vorerkrankung zu einer Auffrischungsimpfung (Booster), ebenso Bewohnern von Pflegeheimen und Beschäftigten im Gesundheitswesen. Der angepasste Impfstoff ist auch für Säuglinge ab dem sechsten Monat geeignet. Die letzte Impfung oder die Erkrankung sollte vor dem Booster zwölf Monate zurückliegen. Erhältlich ist die Impfung in Arztpraxen, aber auch bei Betriebsärzten und in Apotheken. Nachfragen lohnt sich aber: Nicht alle Ärzte bieten den Impfstoff an, zumeist aus logistischen Gründen. Kostenlos für alle ist die Impfung übrigens nicht mehr: Die Krankenkassen übernehmen die Kosten nur noch für die Personengruppen, die in den Empfehlungen der Stiko genannt sind. Für Personen, für die die Empfehlung nicht gilt, übernehmen Krankenkassen die Kosten nur dann, wenn eine Impfung von Ärzten als medizinisch notwendig erachtet wird.