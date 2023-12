Verbraucherzentrale im Kreis Kleve Hunderte Beschwerden und Beratungen seit dem Sommer

Lange Zeit gab es im Kreis Kleve keine Angebote der Verbraucherzentrale vor Ort. Das hat sich geändert: Seit Juli dieses Jahres bietet die Verbraucherzentrale NRW verschiedene mobile und digitale Angebote bei uns in der Region. „Die hohe Zahl von 290 Rechtsberatungen, 53 Rechtsvertretungen und 219 Beschwerdehinweisen in den ersten fünf Monaten der Arbeit zeigt aus meiner Sicht den hohen Bedarf an der Arbeit der Verbraucherzentrale in unserer Region“, sagt auch Volkhard Wille, Landtagsabgeordneter für die Grünen im Kreis Kleve. Er traf sich kürzlich mit den örtlichen Mitarbeiterinnen Carmen Hesse und Ruth Hamstra sowie dem Landesvorstand der Verbraucherzentrale Wolfgang Schuldzinski.