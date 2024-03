89,95 Euro für angeblichen Werbeschutz 1589 Betrugsfälle – Trio aus Kalkar weiter vor Gericht

Am Dienstag ist der Prozess gegen zwei Männer und eine Frau aus Kalkar (51, 32 und 44 Jahre alt) fortgesetzt worden, die sich wegen gewerbsmäßigen Betruges in 1589 Fällen vor der Wirtschaftsstrafkammer des Klever Landgerichtes verantworten müssen. Wie berichtet, wirft die Staatsanwaltschaft Kleve dem Trio vor, arbeitsteilig mindestens 1589 Personen zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 89,95 Euro aufgefordert zu haben – und zwar für Mitgliedschaften in den Vereinen „Verbraucher Werbeschutzbund e.V.“ und „Verbraucherhilfe e.V.“, denen die Angeschriebenen aber nie beigetreten sein sollen.