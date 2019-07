Kleve : Schweißnähte am U-Boot als Hingucker

Kleve Eine Gästegruppe mit dem „Deutschen Verband für Schweißen und verwandte Verfahren“ besuchte jetzt die Professoren Sicking und Kisters an der Fakultät Technologie und Bionik der Hochschule Rhein-Waal in Kleve.

Der Hochschullehrer steht in Kleve für die Werkstoff- und Fügetechnik an der Fakultät Technologie und Bionik, an der 1.465 Studierende oder jeder Fünfte der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) an seinem Abschluss arbeitet. Begleitet wurde er von Professor Dr. Peter Kisters, der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Katja Flockau sowie dem studentischen Mitarbeiter und Masterstudenten Dimitar Michev, die keinen Zweifel daran ließen: An dieser innovativen, interdisziplinären und internationalen Hochschule ist der Respekt vor handwerklicher Schaffenskraft deutlich ausgeprägt, wird die räumliche und inhaltliche Nähe zu den Berufskollegs und ihren jungen Menschen hoch geschätzt und das Ziel, immer mehr Studierenden auch die deutsche Sprache näher zu bringen, mit Akribie verfolgt.