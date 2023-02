Veranstaltungen im historischen Ortskern Was 2023 in Kalkar alles möglich ist

Wahr ist allerdings, dass die Fläche, die in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz gerade aufwendig und kostenintensiv erneuert wird, einige Rücksichtnahme erfordert. „Zulieferer oder Handwerker dürfen jetzt nicht mehr einfach auf den Markt fahren, wohin wir mit dem kleinen Wochenmarkt gehen, ist noch nicht klar, und schwere Kirmesfahrzeuge würden das Pflaster tatsächlich schnell wieder schädigen. Das können wir nicht zulassen, zumal das Projekt ja auch erheblich gefördert wird“, so Münzner. Deshalb werde die Kirmes künftig am Parkplatz Schwanenhorst aufgebaut. „Der Platz ist schon ausgemessen, er reicht aus, wir bringen noch die nötige Infrastuktur wie zum Beispiel Strom dorthin. Geparkt werden kann dann am Fachmarktzentrum und an der Mühle und auf verschiedenen kleinen Flächen, etwa an der Jan-Joest-Straße“, erklärt Münzner. Das sei immer noch sehr innenstadtnah. Am Marktplatz wird, wie berichtet, das Abstellen von Autos nur noch in einer Reihe möglich sein. „Aber historische Plätze sind nirgendwo für Autos gemacht“, sagt Münzner deutlich. Die Stadt setze auf vermehrten Radverkehr, für den es auch zentrale neue Abstellanlagen geben werde.