Fahrradfahren in der City: Sozialverband VdK gegen Fahrradfahren in der Klever City

Kleve CDU und Grüne hatten die Freigabe der Fußgängerzone sonntags für Fahrradfahrer beantragt. Umweltausschuss wird das Thema diskutieren.

(mgr) In einem offenem Brief an Bürgermeisterin Sonja Northing wendet sich der Sozialverband VdK am Niederrhein gegen die Freigabe der Klever Fußgängerzone für Fahrradfahrer. Er reagiere damit, so Horst Vöge, der Vorsitzende des VDK-Kreisverbandes Kleve, Wesel, Duisburg mit Sitz in Rheinberg, auf die Bedenken, Befürchtungen und Ängste seiner Mitglieder, die ihn in den vergangenen Wochen erreicht hätten. Die VdK-Mitglieder wenden sich gegen eine Öffnung der Klever City an Sonntagen für Fahrradfahrer, weil die Fußgängerzone über Hagsche Straße und Große Straße vom Kirchberg hinunter bis zum Platz vor Deutscher Bank und Volksbank nur bergab führe.