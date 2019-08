Kreis Kleve : VdK fordert Seniorenticket für Bus und Bahn

Kreis Kleve In einem Brief an Landrat Wolfgang Spreen kritisiert der Verband, dass Haltestellen oft nicht barrierefrei sind.

Von Marc Cattelaens

Viele ältere Menschen sind nicht zufrieden mit dem öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Kreis Kleve. Diesen Eindruck hat der Verband VdK bei einer Mitgliederbefragung gewonnen. In einem Brief an Landrat Wolfgang Spreen fordert der Sozialverband am Niederrhein ein besseres Angebot bei Bus und Bahn.

„Der überwiegende Eindruck unserer Mitglieder ist, dass es nur ein zunehmend ausgedünntes Angebotin den Kreisen Kleve und Wesel gibt. Oft besteht keine Erreichbarkeit mehr in den Abendstunden oder am Wochenende. Es besteht im Rahmen des demografischen Wandels und mit Blick auf die Barrierefreiheit die Furcht, dass der ländliche Raum mit weiteren Mobilitätseinschränkungen rechnen muss“, heißt es in dem Brief. Künftig werde es immer mehr Menschen älter als 65 Jahr im Kreis Kleve geben. Deswegen bedürfe es einer „stärkeren Verzahnung von Mobilitäts- und Siedlungsplanung“, so der VdK. Der Verband fordert zudem die Einführung eines Seniorentickets. Dieses könnte in der Tarifstruktur, so der VdK, „die Akzeptanz des ÖPNV stärken“.

Weiterer Kritikpunkt des Sozialverbands ist die aus seiner Sicht mangelnde Barrierefreiheit vieler Nahverkehrsmittel. So seien Bahngleise und Bushaltestellen oft nur über Stufen zu erreichen, Automaten befänden sich zu hoch, Menschen mit Seh- und Hörschwächen hätten es schwer, ebenso Menschen, die nicht deutsch sprechen, nicht lesen können oder kognitiv beeinträchtigt sind. Nach Ansicht des VdK muss der Fahrgast noch stärker in den Mittelpunkt gerückt werden, um unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen gerecht zu werden. „Dies betrifft die Aspekte gesichertes ortsnahes Angebot, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Barrierefreiheit, Einfachheit von Tarif und Fahrkartenverkauf“, so der VdK.