Zeugen gesucht : Vandalismus auf Sportplätzen: Schaden steigt auf 500.000 Euro

Kleverland Der Tatverdacht gegen den 18-jährigen Fahrer eines Ford-Geländewagens aus Kalkar hat sich erhärtet. Er soll auch auf Sportplätzen in den Niederlanden gewütet haben.

Nach den Vandalismusschäden auf dem Sportplatz des VfR Warbeyen (Kleve), auf den Golfplätzen an der Moyländer Allee (Bedburg-Hau) und auf dem Mühlenhof (Kalkar) hat die Kripo Kleve nun auch die niederländische Polizei in die Ermittlungen einbezogen. Demnach dürfte der Verdächtige aus Kalkar auch für zwei gleichgelagerte Taten auf einem Sportplatz in Lengel (NL) und einem Golfplatz in Groesbeek (NL) in Frage kommen. Insgesamt ist derzeit von einem Gesamtsachschaden von 500.000 Euro auszugehen, so die Polizei.