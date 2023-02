Umfrage in Kleve Was sich Männer Blumen zum Valentinstag im Durchschnitt kosten lassen

Im Clever Pflanzencenter an der Querallee steht in der Mittagszeit ein Kunde an der Kasse. Er hat die freie Wahl, von welcher der drei Verkäuferinnen er bedient werden möchte. „Früher hatten wir hier am Valentinstag nicht drei Verkäuferinnen, sondern drei Kassentheken, an denen Blumen verkauft wurden“, sagt Inhaber Pirapakaran Kanagasabai, den die Klever gemeinhin als „der Inder“ bezeichnen. Wobei das liebevoll und gar nicht bös gemeint, sondern eher der Tatsache geschuldet ist, dass ein Name mit 22 Buchstaben für sie schlicht nicht auszusprechen ist.