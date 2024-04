„Von altem Schrot und Korn“ Das ist der neue Polizeichef im Kreis Kleve

2019 wechselte Uwe Lottmann nach Kleve und wurde Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz. Er war auch hier von Anfang an wieder mit schweren und schwersten Verkehrsunfällen konfrontiert. Bisher war er neben den anderen Direktionsleitern an dem behördenstrategischen Ziel, die Anzahl dieser Unfälle deutlich zu verringern, beteiligt, jetzt trägt er die polizeiliche Gesamtverantwortung. „Diese Verantwortung ist mir zwar aufgrund meines neuen Amtes übertragen, aber ich fühle mich auch persönlich der Aufgabe verpflichtet.“ Ein Patentrezept hat er dabei auch nicht, sieht sich aber sehr gut aufgestellt, was seine Mitarbeiter in den Direktionen angeht. „Was uns alle in der Kreis Klever Polizei antreibt, nämlich die dringende Notwendigkeit, die Zahl der schweren und schwersten Verkehrsunfälle deutlich zu verringern, müssen wir in die Köpfe der Verkehrsteilnehmenden bringen. Nur so haben wir eine Chance, das Leid der Opfer, zu denen insbesondere auch die Angehörigen zählen, weitgehend zu verhindern.“ Und weiter: „Dies wird uns als Polizei sicherlich nicht alleine gelingen, daher wurden schon im vergangenen Jahr unter Schirmherrschaft von Landrat Christoph Gerwers verschiedene Akteure der Verkehrssicherheitsarbeit zusammengebracht, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Hier sehe ich schon sehr gute Ansätze und hoffe, dass wir die noch ausbauen können.“