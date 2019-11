Handball : UTuS-Damen vor Gipfeltreffen

Uedem Handball-Landesliga: Uedem erwartet Spitzenreiter HG Kaarst/Büttgen (Sa. 16 Uhr).

„Dieses Spiel müssen wir schnell aus den Köpfen kriegen“ - trotz des deutlichen 29:12-Sieges in Xanten war Thomas Hoffmann vor zwei Wochen nicht zufrieden. Der Trainer der Landesliga-Damenmannschaft des Uedemer TuS und sein Team stehen nun vor einer ungleich schwereren Aufgabe: Spitzenreiter HG Kaarst/Büttgen gastiert am Samstag ab 16 Uhr in der Halle an der Meursfeldstraße.

Somit kommt es nun zu einem echten Spitzenspiel. Denn auch die UTuS-Damen haben nach holprigem Saisonstart langsam in die Spur gefunden und belegen mit nur zwei Zählern weniger als die Gäste den dritten Tabellenplatz. Folgerichtig könnte das Hoffmann-Team Kaarst/Büttgen am Wochenende überholen. Dass dies ein ganz anderes Kaliber als die letzten Gegner ist, weiß auch der Übungsleiter: „Es muss eine deutliche Steigerung her. Aber wenn wir die zeigen, erwarte ich ein spannendes Spiel.“ Personell sind die Uedemerinnen trotz eher schmalen Kaders bisher gut durch die Saison gekommen. So bleibt zu hoffen, dass dies auch am Samstag der Fall sein wird, um dem Treffen der beiden Topfavoriten einen würdigen Rahmen zu geben. Als Stolperfalle für beide erwies sich bisher übrigens die HSG Hiesfeld/Aldenrade als Tabellenfünfter.