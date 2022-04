Bäume werden besprüht : USK bekämpfen Eichenprozessionsspinner in Kleve

Kleve Die Umweltbetriebe besprühen betroffene Eichen großflächig. Die Ortschaften kommen nacheinander an die Reihe. Mitte Mai soll die Aktion beendet sein - wenn das Wetter mitspielt.

(RP) Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve gehen an befallenen Eichen im kommunalen Eigentum gegen die Raupen des Eichenprozessionsspinners vor. Geplant ist die Maßnahme ab der letzten Aprilwoche für etwa drei Wochen. Begonnen werden soll am 28. April in Reichswalde. Am 29. April und 2. Mai soll Materborn folgen. Weiter geht es am 3. Mai in Rindern, Düffelward und Keeken. Danach am 5. und 6. Mai sollen die befallenen Eichen in Griethausen, Wardhausen, Bimmen und Warbeyen behandelt werden sowie anschließend am 9. und 10. Mai die in Kellen. Beendet werden soll die Aktion bis zum 16. Mai. Witterungsbedingte Verschiebungen wie Niederschläge und starker Wind und starker Wind seien aber natürlich nicht vorhersehbar und könnten Nacharbeiten notwendig werden lassen, wie es von den USK heißt.