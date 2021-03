Urteil gefallen : Einbrecher überfiel Klever Senioren im Schlaf

Der Angeklagte vor der Verhandlung im Klever Landgericht. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve/Rees Der Täter kam nachts - und seine Opfer waren stets ältere Menschen. Jetzt ist ein 44-Jähriger vor dem Klever Landgericht verurteilt worden. Hinter Gitter saß er bereits mehrfach, sein Vorstrafenregister ist illuster.

Vor dem Landgericht in Kleve sitzen beinahe täglich Menschen, denen schwerste Verbrechen zu Last gelegt werden. Dennoch tauchen in den Gerichtsälen der Schwanenburg nur selten Angeklagte auf, die ein derart illustres Vorstrafenregister mitbringen wie ein 44-Jähriger, der sich am Montag wegen Raubes in drei Fällen verantworten musste. In der Vergangenheit stand er schon wegen Diebstahl, Sachbeschädigung, Vergewaltigung, Raub, Körperverletzung, Beleidigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis oder Bedrohung vor Gericht. Mehrfach saß er hinter Gitter. Seit anderthalb Jahren verbüßt er in der Justizvollzugsanstalt Kleve eine Haftstrafe unter anderem wegen Körperverletzung und Handtaschenraub. Nun wurde er zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 8,5 Jahren im Maßregelvollzug verurteilt.

Eine Tat in Rees konnte dem Mann mangels DNA-Spuren nicht eindeutig nachgewiesen werden. Dort war ein Täter in der Nacht auf Heiligabend 2018 durch eine Kellertür in ein freistehendes Wohnhaus in Rees eingedrungen – und hatte mit seinen Komplizen, die bislang unbekannt geblieben sind, ein älteres Ehepaar im Schlaf überrascht. „Ich bin von einem ungewöhnlichen Geräusch aufgeschreckt. Ich setzte mich hin und sah Schatten im Flur, außerdem Stimmen“, sagte die 70-jährige Geschädigte als Zeugin aus. Der Täter sei auf sie zugekommen und habe immer wieder Geld gefordert. „Er sagte, dass Nachbarn gesagt hätten, dass wir Millionen haben. Was ein Unsinn“, sagte die Zeugin. Die Beute in Rees belief sich auf 520 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Anfang Januar 2019 hebelte der 44-jährige Beschuldigte mit Komplizen nachts die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Donsbrüggen auf. Dort lebte eine 75-jährige Rentnerin alleine, deren Mann wenige Tage zuvor verstorben war. Der Einbrecher versuchte die Frau zu knebeln und forderte sie auf, Wertgegenstände herauszugeben. „Er sagte mir, er würde mir nichts tun. Und irgendwie habe ich ihm das auch geglaubt“, sagte die 75-Jährige. Insgesamt belief sich der Schaden auf etwa 8000 Euro. Das Opfer gab an, die Augen des Beschuldigten wiederzuerkennen – und richtete sich unter Tränen an ihn: „Es geht mir um den ideellen Wert, den Sie mir genommen haben. Sie haben auch den Ring meines verstorbenen Mannes genommen, der vor seinem Tod ausdrücklich gesagt hat, dass der für unseren Enkelsohn bestimmt ist.“

Unklar ist, weshalb der Beschuldigte die Seniorin als Opfer ausgewählt hat. Die 75-Jährige aber äußerte einen Verdacht. Immerhin ist ihre Putzhilfe die Schwägerin des Beschuldigten. „Für die Frau lege ich zwar meine Hand ins Feuer. Ich vermute aber, dass er innerhalb der Familie erfahren hat, dass mein Mann gestorben ist und ich alleine wohne“, sagte die 75-Jährige. Es sei gar anzunehmen, dass der Täter wenige Tage später bei der Beerdigung des Ehegatten vor Ort gewesen ist. „Das ist schon ein starkes Stück“, sagte die Rentnerin.