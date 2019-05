Kleve : Bewährung für versuchten Raub

Diebstahl bei Goldschmied Markus Breuckmann. Verhandlung vor dem Amtsgericht.

Es war ein Tag im Januar, der für Markus Breuckmann (48) zu einem von bleibender Erinnerung wurde. Der Goldschmiedemeister verkauft in einem sehenswerten, historischen Haus auf der Kavarinerstraße wertvolle Schmuckstücke. Zwei Rumänen betraten damals sein Geschäft und gaben sich als Vater und Sohn aus. Der Vater trug einen Anzug, glänzende Lackschuhe und Goldzähne. Seine Tochter habe eine Prüfung bestanden und solle dafür ein Geschenk bekommen. Der zweite Satz lautete: „Geld spielt keine Rolle.“ Aus Geschenk wurden Geschenke, die Prüfung war offenbar eine bedeutende. Das Duo wollte nur Goldschmuck sehen und entschied sich trotz der nicht alltäglichen Preise zügig für reichlich exquisite Kreationen. Das Kreditkartenlimit reichte nicht, der Vater verließ das Geschäft, um Geld zu ziehen. Wie sich später herausstellte, hatte er da schon goldene Ringe und Ohrstecker gestohlen.

Wo man schon einmal bei Breuckmann war, packte der Sohn noch zwei wertvolle Uhren und einen Ring dazu. Der Wert stieg auf mehr als 10.000 Euro. Als er das Geschäft verlassen wollte, um Geld zu holen, stellte der 48-Jährige sich ihm in den Weg. Der Rumäne schaffte es, zu entkommen – zusammen mit Passanten konnte er in der Fußgängerzone gestoppt werden. Es kam zu einer Prügelei. Der gestellte Mann drohte gleich dem ersten Helfer. ‚Ich mach dich tot‘ habe er gesagt, so Breuckmann. Noch auf dem Boden liegend wurden ihm Designerstücke aus den Taschen gezogen.