Prozess : Messerstecherei: 33 Monate Haft für Leiharbeiter

41-jähriger Pole wegen versuchten Totschlags in Kleve verurteilt.

Ein Streit zwischen zwei polnischen Leiharbeitern hätte im Februar beinahe tödlich geendet. In ihrer Unterkunft – einer Leiharbeiterwohnung an der Großen Straße in Kranenburg – waren die beiden in den Niederlanden beschäftigten Fleischer am Nachmittag aneinandergeraten. Ein Konflikt, der damit endete, dass der 39-jährige Geschädigte zwei lebensbedrohliche Messerstiche in den Bauch erlitt. Durch eine Notoperation konnte er in Nimwegen gerettet werden. Der Täter, ein 41-jähriger Pole, musste sich seit Mitte August vor dem Klever Landgericht verantworten (wir berichteten). Am Mittwoch sprach die Schwurgerichtskammer das Urteil: zwei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe – wegen versuchten Totschlags in einem minderschweren Fall sowie gefährlicher Körperverletzung. Da es zuvor Provokationen gegeben hatte, ging die Kammer von einem minderschweren Fall aus. Zu einer Notwehr habe die Entstehungsgeschichte der beinahe tödlichen Messerstiche jedoch nicht gereicht. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre und neun Monate beantragt.