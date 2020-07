Bedburg-Hau : Pitzner informiert sich über „Fair-teiler“-Arbeit

Bedburg-Hau Die parteilose Bürgermeisterkandidaten kam mit Vertretern der SPD, die sie in ihrer Kandidatur unterstützen. Gleichzeitig wurde eine Spende des Ortsvereins überreicht.

(RP) Die parteilose Bürgermeisterkandidatin Ursula Pitzner hat jüngst den „Fair-teiler“ in Bedburg-Hau besucht und sich vor Ort sich über dessen Arbeit unter den aktuellen Corona-Bedingungen informieren lassen. Die von der SPD in Bedburg-Hau unterstützte Kandidatin wurde von der Vorsitzenden der SPD-Ortsvereins, Karin Wilhelm, und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Willi van Beek begleitet. Karin Wilhelm übergab bei dieser Gelegenheit zudem eine Spende des Ortsvereins in Höhe von 150 Euro für den Zukauf von Lebensmitteln.

Vom 17. März bis Ende Juni konnte der „Fair-teiler“ wegen der Schließung des Pfarrheimes St. Markus in Schneppenbaum aufgrund der Corona-Pandemie keine Waren mehr an bedürftige Menschen in Bedburg-Hau ausgeben. In diesen dreieinhalb Monaten wurden anstattdessen zweimal im Monat Gutscheine an die Kunden verteilt, die im örtlichen Edeka-Markt in Schneppenbaum eingelöst werden konnten.