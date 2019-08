Forensik : Drei Leichtverletzte bei Zellenbrand in der Forensik

Blick in die neue Forensik in der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Ursache ist laut Polizei noch ungeklärt: Feuer schnell abgelöscht.

(RP) Aus laut Polizei noch unbekannter Ursache ist es am Freitag gegen 12.30 Uhr in einer Zelle der Neuen Forensik der LVR-Klinik in Bedburg-Hau zu einer Brandentwicklung gekommen. Drei LVR-Bedienstete konnten das Feuer zwar löschen, erlitten dabei aber eine leichte Rauchvergiftung und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden sie ärztlich versorgt und zu den Hintergründen befragt. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Insasse der Zelle, ein 30-jähriger Mann, blieb selbst unverletzt, teilte die ermittelnde Klever Polizei am Freitagnachmittag mit.