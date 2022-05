Warnung von Meteorologen : Unwetter erreicht den Kreis Kleve - Gewitter mit Orkanböen möglich

Kreis Kleve Das angekündigte Unwetter hat am Donnerstagnachmittag den Kreis Kleve erreicht. Es kann zu starken Gewittern im Kleverland kommen. Auch Starkregen und Hagel sind möglich. Die Sturmböen können bis Freitag vielleicht sogar zu Orkanböen werden.

Das angekündigte Unwetter hat den Kreis Kleve erreicht. Am Donnerstagmittag verdunkelte sich innerhalb weniger Minuten der Himmel, erste heftige Windböen begleitet von Gewitter fegen über den Niederrhein hinwege. Sturmböen, Starkregen, Gewitter, Hagel: Damit müssen Menschen im Klever Land am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag weiter rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für den Kreis Kleve ab dem frühen Nachmittag zum Teil schwere Gewitter, die von Westen kommen.

Der Klever Hobby-Meteorologe und Landwirt Hubert Reyers rechnet für Donnerstag eher mit örtlichen Gewittern und Niederschlägen. „Die stärksten Schauer und Gewitter erwarte ich nicht heute, sondern erst morgen“, schreibt Reyers auf seiner Internetseite. Der morgige Freitag bringe Starkregen und Gewitter und anders als am Donnerstag nicht nur örtlich, sondern flächendeckend, so Reyers. „Aktuell ist viel Potenzial in der Luft durch die hohe Luftfeuchtigkeit und die vielen Sonnenstunden und dann kann auch viel passieren. Es ist einfach viel Energie in der Luft“, erklärt Reyers im Gespräch mit unserer Redaktion. An der Stelle, an der die Gewitterwolke am höchsten ist, könne es zudem Hagel geben, weil die Wolke an der höchsten Stelle am kältesten ist.