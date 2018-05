Kleve-Materborn: Unwetter: Feuerwehr im Dauereinsatz

Kleve-Materborn Der Starkregen hat in Kleve für weit mehr als 100 Feuerwehreinsätze gesorgt. Alle Kräfte waren unterwegs, es wurde Unterstützung aus Emmerich angefordert. Keller unter Wasser, Gullideckel kamen hoch, Autos steckten fest.

Besonders erwischt hatte es Kleves größten Ortsteil Materborn. Dort und in Reichswalde war die Feuerwehr im Dauereinsatz. In sehr vielen Häusern waren die Keller voll Wasser gelaufen. In der Dorfmitte rannten einige Anwohner aus ihren Häusern auf die Straßen, weil sie sich nicht mehr zu helfen wussten. Mehrere Straßen wie Annaberg und Schlehhecke mussten gesperrt werden, damit die Feuerwehr die Keller leerpumpen konnte. Auch das Technische Hilfswerk war dort im Einsatz. In einem Regenrückhaltebecken ist das Wasser über die Ufer getreten. Die Anwohner rund um die Berliner Straße hatten mit Schlamm zu kämpfen, der kurz davor war, in ihre Häuser zu laufen. Es gab auch Blitzeinschläge in Häusern, glücklicherweise kam es jedoch nicht zu Bränden.