Corona und die Schulen : Schulen leer, Corona-Fall in Gaesdonck

info

Aktuelle Zahlen Am Montag, 16. März, 16.30 Uhr, lagen dem Kreisgesundheitsamt insgesamt 42 bestätigte Corona-Infektionen vor. Davon sind zehn in Geldern, sechs in Issum, drei in Kalkar, elf in Kerken, vier in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, zwei in Kleve, fünf in Straelen und eine in Wachtendonk. In den hier nicht genannten Kommunen sind bislang keine Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Das Kreisgesundheitsamt ermittelt weiterhin die Kontaktpersonen. Das teilte der Kreis am Montagabend mit.