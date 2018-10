Unternehmertagung des Fördervereins "Campus Cleve"

Kreis Kleve Unternehmertagung „Steuer- und Sozialrecht an Rhein und Waal“ des Campus Cleve thematisierte Chancen und Trends.

(RP) Steuerberater, Unternehmer und deren Controller, Studierende und Vereinsmitglieder des Fördervereins Campus Cleve – sie alle waren an diesem Mittag in die Hochschule Rhein-Waal in Kleve gekommen, um über das Thema „Digitalisierung und ihre Auswirkung für Unternehmen im Grenzraum“ zu sprechen. Und der Vorsitzende des Fördervereins der Hochschule – Campus Cleve, Peter Wack, freute sich, sie alle zur nunmehr fünften Unternehmertagung „Steuer- und Sozialrecht an Rhein und Waal“ begrüßen zu dürfen.