Unternehmerpreis wird in Stadthalle Kleve verliehen

Gala-Abend : Unternehmerpreis: Die nächste Generation

Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kleve Das Wirtschaftsforum Niederrhein verleiht am Donnerstag, 8. November, in der Stadthalle Kleve zum 14. Mal den „Unternehmerpreis Niederrhein“ an drei Firmen aus der Region. Dazu gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm.

Eine der großen Gala-Veranstaltungen in der Klever Stadthalle kündigt sich an. Unter dem Motto „Next Generation“ verleiht das Wirtschaftsforum Niederrhein am Donnerstag, 8. November, in der Stadthalle Kleve zum 14. Mal den „Unternehmerpreis Niederrhein“ an drei Unternehmer der Region. Der Kartenverkauf hat jetzt begonnen. Insgesamt werden 580 Gäste erwartet, so dass die Stadthalle wohl wieder ausverkauft sein wird.

Sebastian Gilleßen, der Vorsitzende des Wirtschaftsforum Niederrhein, erläutert, wie er auf die Idee des diesjährigen Mottos gekommen ist: „Wir schauen uns die Preisträger genau an und überlegen, was das verbindende Element ist. Dabei ist mir aufgefallen, dass alle die Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen innovativ und zukunftsweisend unterwegs sind. Das kann das Thema Firmennachfolger betreffen, aber auch den Grad an Automatisierung oder neue Ideen in der Personalführung.“ Wer die drei Preisträger sind, wird natürlich erst am Veranstaltungsabend verraten. Gilleßen: „Ich kann nur so viel sagen: Die Unternehmen sind über den ganzen Kreis Kleve verteilt, sie kommen also aus verschiedenen Orten und aus verschiedenen Branchen.“

Für die Auswahl der Preisträger war auch in diesem Jahr eine Jury unter dem Vorsitz von Professor Leo Verhoef verantwortlich. Die Jury hat die Firmen, die sich entweder selbst für den Preis beworben haben oder von anderen vorgeschlagen wurden, im Vorfeld besucht und hat sich vor Ort ein Bild gemacht.



Auch in diesem Jahr wurde wieder ein besonderes Programm zusammengestellt, um den diesjährigen Preisträgern einen würdigen Rahmen zu bereiten. Ludger Kazmierczak führt erneut in seiner einmaligen, dem Niederrhein verbundenen Art durch den Abend. Eröffnet wird die Veranstaltung durch die „Allround Kids“ aus Kleve. Die 14-köpfige Truppe ist aktuell Westdeutscher Meister im Videoclipdance. Für humorvolle Partnerakrobatik sorgt das „Duo Flash“, Goldmedaillen-Gewinner beim Circus Festival „La Piste aux Espoirs“ in Tournai, Belgien. Helena Lehmann, Teilnehmerin der Show „Das Supertalent“, zeigt die schönste Kunst der Welt: den Tanz. Dabei zieht sie das Publikum mit einer Mischung aus akrobatischen Stunts, klassischer Eleganz und mitreißender Emotionalität in ihren Bann.

Als Festredner wurde der Boris Nikolai Konrad verpflichtet. Der promovierte Neurowissenschaftler ist als Gedächtnissportler mehrfacher Team-Weltmeister und Sieger in Einzeldisziplinen. Er hält den Weltrekord im Namen merken und ist Guiness-Weltrekordhalter in der Kategorie „Geburtsdaten merken“. Einem breiten Publikum wurde Konrad durch seine Auftritte in verschiedenen TV-Sendungen bekannt: Dreimal war er Kandidat bei „Wetten, dass…“ und gewann 2012 die große ZDF-Show „Deutschlands Superhirn“ mit Jörg Pilawa. Als Keynote Speaker und Gedächtnistrainer tritt er auf großen und kleinen Bühnen auf, um seine Überzeugung weiterzugeben und zu beweisen: Ein gutes Gedächtnis ist erlernbar!