Ticketverkauf gestartet : Unternehmerpreis wird in Kleve verliehen

Kreis Kleve In der Stadthalle werden am 18. Mai drei Firmenchefs aus der Region für herausragende Leistungen geehrt. Die Gäste dürfen sich auf eine rasante Show-Einlage auf Rollschuhen und mit Live-Musik freuen. Der Kartenverkauf ist gestartet.

Nach der Absage 2020 und der Verschiebung 2021 verleiht das Wirtschaftsforum Niederrhein am Mittwoch, 18. Mai, in der Stadthalle Kleve zum 16. Mal den „Unternehmerpreis Niederrhein“ an drei Unternehmer der Region. Auch in diesem Jahr wurde wieder ein buntes Programm zusammengestellt, um den diesjährigen Preisträgern einen würdigen Rahmen zu bereiten.

Wie geht es weiter mit der Konjunktur? Was bedeuten die Lage in der Ukraine und die Russland-Sanktionen für die deutsche Volkswirtschaft? Und wie lange müssen wir mit höheren Inflationsraten leben? Diese und andere aktuelle und spannende Fragen beleuchtet Alexander Hennig als Gastredner bei der Verleihung des Unternehmerpreises Niederrhein. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Hennigs vorrangige Forschungsthemen sind die Konjunkturprognose und Inflationsentwicklung in Deutschland und der Eurozone sowie die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Konsumverhalten der privaten Haushalte. Hennig ist Mitglied verschiedener wissenschaftlicher Vereinigungen und Autor zahlreicher Fachbücher sowie von Fachartikeln in internationalen Zeitschriften. Sein Sachbuchbestseller „Zur Kasse Schnäppchen“ über das Konsumverhalten privater Haushalte wurde in mehreren Sprachen, unter anderem ins Chinesische, übersetzt. Mit seinen Einschätzungen zu aktuellen Volkswirtschafts- und Konsumthemen ist er häufig in Sendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens als Experte gefragt und so inzwischen einem breiteren Publikum als Wirtschaftsexperte bekannt.