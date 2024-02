Gala im November Wirtschaftsforum Niederrhein sucht Preisträger

In einer schönen, gerne auch etwas feierlichen Atmospäre zusammenzukommen wird immer wichtiger, findet Helmut Tönnissen. Allein schon, weil es im Kreis Kleve ja gar nicht mehr so viele Adressen gebe, wo sich Menschen begegnen. Partys, wie sie früher nicht zuletzt im Tönnissen-Center oder im nahen Schweizerhaus stattfanden, sind Geschichte. Die Nachfrage sank, die Locations gibt es nicht mehr, aber der Bedarf, Kontakte zu pflegen, bestehe ja weiterhin. Ganz wichtig also, Anlässe zu bieten, sich zu begegnen, findet der Mitgründer von Unternehmerpreis und Wirtschaftsforum. Nicht zuletzt sei der Abend bei den Mitarbeitenden der Preisträger beliebt, die sich bei dieser Gelegenheit besonders eng mit ihrem Arbeigeber verbunden fühlen.