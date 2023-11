Auszeichnung in Kleve Das sind die Sieger der Unternehmerpreises Niederrhein

Sie haben alle auf ihre Art eine Erfolgsgeschichte geschrieben – und wurden deshalb auch zurecht ausgezeichnet. Am Donnerstagabend wurden in Kleve die Unternehmerpreise verliehen, eingebettet in ein Unterhaltungsprogramm. „Besonders in herausfordernden Zeiten, wie wir sie gerade erleben, ist es wichtig, erfolgreiche Unternehmer auszuzeichnen, die als Inspiration für andere dienen können“, sagt Peter Janßen, Vorsitzender des Wirtschaftsforums. „Wir sind stolz, wieder einmal drei hochkarätige Preisträger küren zu dürfen. Preisträger, die besondere Erfolgsgeschichten schreiben, getreu dem Motto meiner Amtszeit: „Best Practice.“ Wir stellen die drei Preisträger und ihre Unternehmen vor.