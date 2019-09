Bedburg-Hau : Die „heimlichen Sieger“ überzeugen

Bedburg-Hau Unternehmerfrühstück der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in Bedburg-Hau.

(RP) Bedburg-Haus Bürgermeister Peter Driessen war anzusehen, dass er sich über die ebenso große wie besondere Gästerunde beim Unternehmerfrühstück mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve freute: Ralf Matenaer als Kreishandwerksmeister war in den Martinuskrug nach Qualburg gekommen, Dr. Andreas Henseler für die Industrie- und Handelskammer war dabei, die neue Verwaltungsdirektorin des Museum Schloss Moyland, Julia Niggemann suchte erstmals in diesem Rahmen die Nähe zur Unternehmerschaft und Dr. Oliver Locker-Grütjen, der Präsident der Hochschule Rhein-Waal unterstrich einmal mehr, dass ihm der Dialog mit den Firmenchefs der Region sehr viel bedeute.

Locker-Grütjen ließ zehn Jahre Hochschule Rhein-Waal vor etwa 50 Interessierten Revue passieren und sprach erstmals davon, dass man in diesem Herbst 7.500 Studierende erreiche – erneut gut 150 mehr als noch vor einem Jahr. Ein Kaufkraft-Volumen von 70 Millionen Euro fließt durch die Hochschule in jedem Jahr ins Kreisgebiet. Über das Zentrum für Forschung, Innovation und Transfer mit Dr. Gerhard Heusipp wolle man noch deutlicher den Schwerpunkt auf das Thema „Gründungen“ setzen. Nach seiner Bitte, bei Fragen ohne jede Hemmschwelle den direkten Weg zu Gesprächspartnern zu suchen, warb er um Praxissemester-Plätze in den Betrieben und stellte das Deutschlandstipendium als Hilfeleistung der Firmenchefs für Studierende vor.

Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers motivierte die Gäste dazu, bei spürbarem Fachkräftemangel das seit Jahren angebotene Veranstaltungsformat „Studierende treffen Wirtschaft“ vom Förderverein Campus Cleve zu nutzen, um junge Menschen mit Interesse für die Job-Chancen in der Region kennen zu lernen. Das in Bedburg-Hau angesiedelte Unternehmen Fluxana sei seit Jahren dabei – mit Erfolg.

Dann ließen sich drei Firmenchefs programmgemäß als „Hidden Champions“ – als heimliche Sieger – von Nathalie Tekath-Kochs als Moderatorin der Kreis-WfG in die Karten blicken. Vor gut acht Jahren hat hier Schreinermeister Ulrich Küppers mit seiner K3 Raumkonzept GmbH angefangen und das Ziel verfolgt, „ehrliche Materialien“, wie er sagt, einzusetzen. 18 Mitarbeiter zählt seine Werkstatt heute, elf davon haben ihren Meisterbrief in der Tasche und sind heute in Berlin, morgen in Frankfurt oder Hamburg unterwegs.