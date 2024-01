Veranstaltung der Kreis-WfG Landrat und Bürgermeister laden Unternehmer nach Bedburg-Hau ein

Eröffnet wird das Unternehmerfrühstück durch Bürgermeister Stephan Reinders. Er liefert einen Überblick über wirtschaftliche und politische Themen vor Ort. Wie entwickeln sich die Einwohnerzahlen und Finanzen? Was sind Projekte und Vorhaben, die in diesem Jahr in Bedburg-Hau von Bedeutung sind? Wie sind die Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung der Firmen und Ansiedlung neuer Unternehmen?