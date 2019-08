Unternehmerabend der WFG : 2000 Wohnungen für Straelen

Kreis Kleve Der Unternehmerabend mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve hinterfragt Flächen und Programme. Es gibt viele Informationen für Bauwillige.

Die Zinsen sind historisch niedrig, die Nachfrage nach Wohnraum ist mehr als gegeben, die Grundstückspreise haben die Tendenz nach oben, und die Handwerkerleistungen verfolgen dieselbe Richtung. Vor diesem Hintergrund ist es geradezu angesagt, in einer Runde Interessierter einmal das Thema Bauen zu diskutieren. „Wohnungsbau in Straelen: Bedarfe – Flächen – Programme“ ist der Unternehmerabend mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve überschrieben, der am Abend des 29. August ab 19 Uhr im Hotel „Straelener Hof“ stattfindet. Das Programm der für die Gäste an diesem Donnerstag kostenfreien Veranstaltung dürfte handfeste Informationen für Bauwillige in der Blumenstadt erwarten lassen.