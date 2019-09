Unternehmerabend zum Thema Wohnungsbau : Wie Kerken weiter wachsen will

Wie hier in Aldekerk gehören Baukräne seit langem zum Stadtbild in Kerken. 42 Wohneinheiten kamen in jüngster Zeit hinzu. Foto: Dirk Möwius

Kreis Kleve Beim Unternehmerabend der Kreis-Wfg geht es um Wohnungsbau. Talk mit Johannes Dicks (Diba Bau GmbH), Klemens Molderings (Haustechnik GmbH) und Architekt Lars Schroers.

Der Kreis Kleve kann von sich mit Fug und Recht behaupten: Wir haben eine gut aufgestellte Bauwirtschaft. 1200 Handwerksbetriebe im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe haben kreisweit mehr als 8500 Beschäftigte. Das entspricht einem Anteil von 7,5 Prozent der Beschäftigten im Kreisgebiet – ein deutlich höherer Anteil als die fünf Prozent landesweit. Und dennoch: Die Herausforderungen für die stark ausgelastete Wirtschaftsmacht von nebenan, wie der Kammer-Werbeslogan es verheißt, ist derzeit groß. Da darf man sich fragen, ob bis zum Jahr 2030 kreisweit wirklich mehr als 20.400 Wohnungen geschaffen werden können. 379 sollen es bis 2030 in Kerken werden, so wünscht es die Bedarfsprognose. Genau dieses Thema wird den nächsten Unternehmerabend mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve beherrschen. Am Donnerstag, 19. September, wird es um 19 Uhr im Landgasthaus Wolters heißen: „Wohnungsbau in Kerken: Bedarfe – Flächen – Programme“.