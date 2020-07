Zum Erhalt der Schleuse Brienen : Unternehmer fördern Infokasten

In dem Informationskasten sind die Ziele des Fördervereisn zum Erhalt der Schleuse in Wort und Bild ausführlich erklärt. Foto: Förderverein Foto: Helmuth Plecker

Kleve Der neue Schaukasten informiert über die Schleuse in Brienen und soll ihrem Erhalt dienen und wurde komplett gesponsert. Auch für örtliche Vereine wurden dadurch kostenlose Werbeflächen zur Verfügung gestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Klever „Förderverein zum Erhalt der Schleuse in Brienen und der Wasseranbindung an den Rhein Stadt. Land. Fluss… Schluss?“ informiert jetzt auch mit einem Informations-Kasten in Brienen. Seit einigen Tagen können sich Besucher der Briener Schleuse und des Spoykanals in Brienen ebenso wie Anwohner unter anderem über die Ziele des Klever Fördervereins informieren. Der Schaukasten wurde vollständig durch finanzielle Beiträge von Klever Unternehmen finanziert.

An einer Platzfläche an der Briener Straße/Ecke Hooger Geest, einen Steinwurf entfernt von der Briener Schleuse, steht der etwa 1,40 Meter breite und 2,40 Meter hohe Informationskasten, in dem die Ziele in Wort und Bild ausführlich erklärt sind. Der Verein fördert den Erhalt der denkmalgeschützten Schleuse als Monument, den Neubau einer Ersatzschleuse sowie die Inwertsetzung des Spoykanals durch Angebote aus den Bereichen Tourismus, Naherholung, Bildung uvm. Das gesamte Ideenspektrum soll unter der Marke „Spoyland – Wo Heimat und Fantasie fließen“ kreiert und umgesetzt werden. Neben diesen Informationen will der Verein wechselnde Inhalte zu bevorstehenden Veranstaltungen und Aktionen anschlagen.

Auch den örtlichen Wassersport- und Freizeitvereinen stellt der Förderverein eine Fläche für eigene Werbung kostenlos zur Verfügung. Der Schaukasten wurde vollständig von den Klever Firmen finanziert. Mit der Stadt Kleve wurde zuvor ein Gestattungsvertrag abgeschlossen, da der Infokasten auf einem Grundstück steht, das der Stadt Kleve gehört. Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) haben den Kasten geliefert und aufgestellt. Die durch einen Werbefachmann gestaltete Informationsfläche aus Klebe- und Magnetfolien wurde durch Sponsoren finanziert.

„Im Namen der Mitglieder und aller, denen der Erhalt der Briener Schleuse, die Inwertsetzung des Spoykanals und die Wiederherstellung der Anbindung Kleves an den Rhein am Herzen liegt, bedankt sich der Verein ,Stadt. Land. Fluss… Schluss?’ bei seinen Unterstützern“, so Vereinsmitglied Helmuth Plecker.