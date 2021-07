Hilfsaktion : Unternehmer helfen Flutopfern

Zahlreiche Helfer luden die Spenden auf dem Hof des Sanitärbetriebs Vervoorts ein. Dann ging es mit sieben Lkw nach Ahrweiler. Foto: Philipp Vervoorts

Kranenburg Der Sanitärfachmann Philipp Vervoorts aus Kranenburg startete einen Spendenaufruf. Dem folgten so viele Menschen, dass die Lager überquollen. Befreundete Unternehmer stellten Lkw, um die Spenden nach Ahrweiler zu transportieren.

Mit so viel Hilfe hätte Philipp Vervoorts aus Kranenburg niemals gerechnet. Ein Spendenaufruf auf Facebook für die von der Flutkatastrophe Betroffenen wurde von so vielen Menschen erhört, dass innerhalb kürzester Zeit Unmengen an Sachspenden zusammen kamen und nach Ahrweiler gebracht werden konnten. Der Transport war nur möglich, weil sich nicht nur Privatleute, sondern auch zahlreiche Unternehmer und Vereine aus der Region tatkräftig beteiligt haben.

Als Vervoorts am Freitag die Bilder von den verheerenden Fluten im Fernsehen sah, war für ihn und seine Frau sofort klar, dass sie helfen wollen. „Meine spontane Idee war: Ich poste einen kleinen Spendenaufruf, schnappe mir einen Kleinbus, packe einige Kisten rein und fahre los“, erzählt der Juniorchef des gleichnamigen Kranenburger Sanitärbetriebs. Doch Vervoorts hatte die Hilfsbereitschaft seiner Mitbürger weit unterschätzt. Um 11 Uhr setzte er seinen Spendenaufruf ab, und ab diesem Zeitpunkt stand das Telefon nicht mehr still. Daniel Cloosters von der Aral-Tankstelle vermittelte Vervoorts einen Kontakt zu Martin Ebbers aus Goch, der ebenfalls für die Opfer der Flutkatastrophe sammelte. Die beiden kannten sich bis dato nicht, doch wurden sie spontan zu einem Team, das eine enorm erfolgreiche Aktion zustande brachte.

Infoboxen Diese Firmen und Vereine haben geholfen Unterstützer Stauden Peters (Kranenburg), Gerd Angenheister (Nütterden), Spedition Remmen (Kleve), Gerd van Oyen (Nütterden), Bäckerei Derks (Kranenburg), Rewe (Kevelaer und Kranenburg), Kornkammer (Kleve), Heiner Hebben (Kranenburg), Daniel Cloosters Aral (Kranenburg), Project (Nütterden), KDW Kaufladen der Wember (Wemb), Gärtnerei Nennen (Asperden), Edeka Kusenberg (Goch), Johannes Hövelmann Teak 24 (Kleve), Heiner Burke Provinzial (Kranenburg), Vervoorts GmbH (Kranenburg), Jugendfeuerwehr (Kranenburg/Nütterden), Löschzüge (Kranenburg und Nütterden), TUS 07 (Kranenburg), Rossmann (Kevelaer), KLJB (Hülm-Helsum), Kendelblüten (Hülm-Helsum), Landfrauen (Hülm), Schützenverein (Hülm), Verein alte Schule (Hülm), Bauschreinerei Peter Berns (Kranenburg), Netto (Nütterden), PLT (Weeze), Tischlerei Martin Rozyn (Kranenburg) und Schoemakers (Nütterden) engagierten sich.

Ebbers fuhr nach Kranenburg, um Vervoorts bei der Annahme der immer zahlreicher eintreffenden Spenden zu unterstützen. Um 15 Uhr war jeder Gang in der Firma zugestellt, auf dem Hof stapelten sich ebenfalls die Kisten mit Sachspenden. „Die Menschen brachten alles, von Windeln, über Spielsachen, Konserven und Klappbetten“, erzählt Ebbers. Schnell wurde klar, dass die Aktion alle Erwartungen sprengen würde. „Wir waren total überwältigt von der Hilfsbereitschaft. Das war toll. Aber wir hatten keinen Plan, wie wir all die Sachen zu den Menschen in den betroffenen Gebieten bringen können“, sagt Vervoorts.

Er und Daniel Cloosters klemmten sich ans Telefon – und wurden wieder umgehend erhört. Ein Unternehmer nach dem anderen bot seine Unterstützung an. „Ich komme aus dem Handwerk, da kennt man das nur so, dass man sich gegenseitig unter die Arme greift, wenn es darauf ankommt“, sagt der 31-Jährige. Aber mit so viel Hilfe hätte er dann doch nicht gerechnet. Firmenchefs von Kranenburg über Kleve bis nach Goch und Weeze stellten ihre Lkw zur Verfügung, damit alle Spenden transportiert werden konnten. Der Sportverein TuS Kranenburg hat Lebensmittel gespendet, Einzelspender übergaben Geld für den Kraftstoff. Die örtliche Feuerwehr kam mit zahlreichen Helfern, um alles einzuladen und den Transport durchzuführen. Auch bei der Jugendfeuerwehr in Nütterden wurde eine Sammelstelle eingerichtet. Helena ter Horst und Christa Hünnekes sammelten rund um Weeze Spenden. „Das war ein tolles Gefühl, zu merken, wie die Kranenburger, Klever, Gocher und Weezer zusammenstehen“, sagt Ebbers.

Am Samstag um 16 Uhr machten sich schließlich sieben Lkw und zwei Transporter voll mit Sachspenden auf den Weg nach Ahrweiler. „Uns war es wichtig, die Sachen direkt dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden“, sagt Ebbers. Gegen Mitternacht kamen die Helfer vom Niederrhein über Umwege in Ahrweiler an. „Es war niemand auf den völlig verschlammten Straßen. Überall lag Geröll und Müll, die Autos stapelten sich übereinander. Es war gespenstisch“, schildert der 36-Jährige seine Eindrücke. In einer Grundschule, die als Sammelstelle umfunktioniert worden war, luden die Helfer die Spenden ab. „An den Tornistern und Kinderjacken, die dort hingen, klebte noch Schlamm, so hoch hatte kurz zuvor noch das Wasser in der Schule gestanden“, sagt Vervoorts.