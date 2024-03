Am Dienstag haben etwa 90 Schüler der elften Klasse des Jan-Joest Gymnasiums in Kalkar einen Einblick in die Berufswelt bekommen. Acht lokale Unternehmen folgten der Einladung der Volksbank Kleverland. Zwei Stunden lang stellten sie sich den Fragen der Schüler zum Leben, das nach der Schule wartet.