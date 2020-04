Lokale Wirtschaft : Kalkarer Unternehmen unterstützen kleine Firmen

Bruno Ketteler ist der Ansprechpartner für die örtlichen Betriebe, die den Fond in Anspruch nehmen wollen, und auch für die Unternehmen, die sich beim Fond beteiligen wollen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Große Kalkarer Unternehmen rufen einen Beratungs- und Unterstützungsfond ins Leben. Mit dessen Hilfe sollen sich kleinere Firmen etwa den Steuerberater leisten können.

Für diese Betriebe haben ortsansässige Kalkarer Unternehmen jetzt einen Beratungs- und Unterstützungsfonds ins Leben gerufen. In Not geratene Kleinunternehmen können kostenlos die Beratung durch einen örtlichen Steuerberater in Anspruch nehmen. Die Kosten übernimmt der Beratungs- und Unterstützungsfond.