Kranenburg : Kirmes trotzt Corona-Krise

Kranenburg Während viele große Volksfeste im Land abgesagt wurden, feierte Kranenburg am Wochenende auf dem Kirmesplatz. Die Hygieneauflagen waren hoch. Bürgermeister Ferdinand Böhmer bestand die Feuertaufe.

Fernsehkameras sind in der 9000-Einwohner-Gemeinde Kranenburg eher selten. Doch am Freitagabend stand der kleine Ort im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit. Schließlich hatte das Kirmeskomitee – anders als die Veranstalter in Kleve, Düsseldorf oder Gelsenkirchen-Crange – entschieden, den Rummel in diesem Jahr auszurichten und Corona so zu trotzen. Es seien neun Idealisten gewesen, die die Kirmes an den Start gebracht hätten, so Bürgermeister Ferdinand Böhmer. „Es ist Zeit, endlich wieder in Gespräche zu finden und neue Menschen kennenzulernen“, befand der Verwaltungschef.