Unsere Woche : Zusammenhalten!

Kleve Fotostudio Markus van Offern Porträt Julia Loercks. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Die Marschroute von Landrat Wolfgang Spreen ist weiterhin defensiv. Die der Bürgermeister aber gerade auch nicht vorbildlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Lörcks Lokalchefin Kleve / Leitende Regionalredakteurin

Landrat Wolfgang Spreen will keine Ausgangssperre verhängen. Okay. Nicht okay ist seine bisherige und weiterhin geplante Vorgehensweise, die Bevölkerung im Kreis Kleve nur mit den notwendigsten Informationen zu versorgen. Er will die Bürger nicht beunruhigen, sagt er noch einmal ausdrücklich im Gespräch mit unserer Redaktion. Ich sage: Je größer die Unbekannte, desto größer die Angst. Aus Angst wird schnell Panik. Und wenn Menschen panisch sind, dann machen sie Dinge, die sie sonst vielleicht nicht tun würden. 50 Rollen Toilettenpapier kaufen, zum Beispiel.

Nun gut, ich habe wenig Hoffnung, dass der Landrat seine Marschroute ändern wird. Manche sagen: Muss er ja auch nicht. Schließlich stellt er sich im September – falls die Kommunalwahl denn stattfinden wird – nicht mehr zur Wahl. Was er wohl muss: Bis dahin die politische Verantwortung tragen. Er ist der Chef des Krisenstabs, der am Freitag ankündigt, am Samstag keine Informationen zu liefern. Provokant formuliert: Heute findet wohl kein Corona im Kreis Kleve statt. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die sieben Tage in der Woche helfen. Die sich einsetzen, die Abstriche nehmen, die an der Kasse sitzen und Lebensmittel verkaufen. Für alljene, die in diesen Tagen Herausragendes leisten. Danke dafür. Das muss auch mal gesagt werden. Schön ist auch, dass immer mehr Menschen an einen Strang ziehen. Sie gründen Nachbarschaftshilfen, rufen auf zur Solidarität. Für den Einzelhandel zum Beispiel.