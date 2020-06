Unsere Woche : Bitte kein Wahlkampf!

Meinung Kleve Was tun mit dem Minoritenplatz? Das ist die spannende Frage, die sich die Politiker jetzt stellen werden. Wird es ein Wahlkampfthema? Bitte nicht. Lieber drüber nachdenken, was dort wirklich realistisch ist und wer es denn dann auch macht.

Als ich in der Jahrgangsstufe 11 war, stand erstmals eine Projektarbeit auf dem Stundenplan. Meine damalige Erdkundelehrerin schlug unter anderem die „Bebauung des Minoritenplatzes in Kleve“ vor. Ein Freund nahm sich des Themas an. Zu welchem Ergebnis er gekommen ist, das weiß ich leider nicht mehr. Fakt ist: Die Projektarbeit liegt 20 Jahre zurück, das Thema Minoritenplatz noch viel länger, geschehen ist an der zentralen, doch so wichtigen Stelle in der Klever Unterstadt bislang noch nichts. Dafür gab es Pläne, noch und nöcher.