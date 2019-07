Unsere Woche : Geheim: So soll Peter Driessen Landrat werden

Kleve Die Kommunalwahl 2020 ist nicht mehr fern: SPD, FDP und Bündnisgrüne des Kreises planen, den Bedburg-Hauer Bürgermeister Peter Driessen als Landrats-Kandidat gegen Wolfgang Spreen aufzustellen – sofern der antritt.

Manchmal pfeifen die Spatzen nicht von den Dächern, wie es im Journalisten-Jargon so schön heißt, wenn eine Nachricht in der Politik die Runde macht, ohne dass jemand sie öffentlich bestätigen möchte. Manchmal pfeifen die Spatzen lieber in Hinterzimmern gar geheime Melodien, die nur für wenige Ohren bestimmt sind. Die neueste geht so: Eine bemerkenswerte Spitzenrunde von SPD, FDP und Bündnisgrünen aus dem Kreistag hat nach informell-inoffiziellen Gesprächen beschlossen, einen gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Landrats auf den Weg zu bringen. Der heißt Peter Driessen und ist seit 2004 parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau. Wer nun glaubt, das sei eine Nachricht aus dem Sommerloch von der Qualität des Ungeheuers von Loch Ness, der irrt, denn aus demselben Hinterzimmer drang die Botschaft, dass eben jener Peter Driessen sich am 14. September den genannten drei Fraktionen des Kreistags persönlich präsentiert, auf dass die Damen und Herren Politiker sich davon überzeugen mögen, dass er tatsächlich eine Chance hat gegen Amtsinhaber Wolfgang Spreen. Das Ziel der Truppe um Bruno Jöbkes und Jessica Kruchem (Grüne), Prof. Ralf Klapdor und MdL Stephan Haupt (FDP) sowie Norbert Killewald und Jürgen Franken (SPD) ist es, Driessen im Fall des Falles in Parteiversammlungen aufstellen zu lassen.

Was indes noch gar keiner weiß: Landrat Wolfgang Spreen, der 2020 seinen 65. Geburtstag feiert, hat bislang offen gelassen, ob er überhaupt noch einmal antritt. Drei Kantersiege mit Rekordresultaten hat er in seinem Lebenslauf stehen, an der Spitze 58,16 Prozent im Jahr 2015. Bleibt es bei diesem Hattrick oder geht der Rekord-Mann noch ein letztes Mal ins Rennen? Auf die Antwort darf man ebenso gespannt sein wie in den sechs Kommunen des Kleverlandes, in denen bis auf Kranenburgs Günther Steins (CDU), der in den wohlverdienten Ruhestand geht, noch kein Bürgermeister öffentlich erklärt hat, in den Ring zu steigen oder eben auch nicht.