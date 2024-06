„Unser Dorf hat Zukunft“ Das erlebten die Jurymitglieder in Wissel

Für Kalkars Pastor Alois van Doornick ist keine Frage, dass die frühromanische Stiftsbasilka St. Clemens Wissel der Mittelpunkt der Ortschaft ist. Rainer Jansens Augenmerk liegt ganz klar auf dem Stiftsmuseum mit seinem Tante-Emma-Laden und den Erinnerungen an die Tabakanzucht. Fragt man Josefa de Ruiter, ginge ohne die Gemeinde-Caritas nichts, Marc Gertzens Herz schlägt für das Dünenorchester, und dass Schüler, Lehrer und Eltern der St. Luthard-Grundschule ihre Grundschule wichtiger als alles sonst finden, ist sowieso klar. Was ein Dorf ausmacht, wird sehr individuell empfunden. Oder, anders ausgedrückt: Alle zusammen bestimmen, warum ihr Heimatort so besonders ist. Im Kalkarer Ortsteil Wissel ließ sich am Montagvormittag die Bewertungskommission des Dorfwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ herumführen. Und das wörtlich, denn auf einen Bus wurde verzichtet: Die meisten wichtigen Punkte in Wissel sind durchaus zu Fuß zu erreichen. Andere kann man in einer Präsentation vorstellen.